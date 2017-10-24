تقنية تساعد المزارع على اتخاذ قرارات صائبة حول موعد ري المحصول وجودة التربة
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تقنية لمساعدة المزارع على اختيار موعد ري المحصول ومعرفة جودة التربة

  • 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

المعارض التقنية العالمية هي محطة دائما لنا في برنامج 4تك. في هذا التقرير من معرض فيفا تك في باريس, يطلعنا نسيم رمضان على جهاز يساعد المزارع على اتخاذ قرارات صائبة حول موعد ري المحصول وجودة التربة.