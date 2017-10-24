تقنية لمساعدة المزارع على اختيار موعد ري المحصول ومعرفة جودة التربة

المعارض التقنية العالمية هي محطة دائما لنا في برنامج 4تك. في هذا التقرير من معرض فيفا تك في باريس, يطلعنا نسيم رمضان على جهاز يساعد المزارع على اتخاذ قرارات صائبة حول موعد ري المحصول وجودة التربة.