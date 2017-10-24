ما هي العدالة؟ ما هي أسسها؟ ما هو مفهومنا للعدالة؟ وهل تُطبق العدالة في مجتمعاتنا العربية؟ مجموعة أسئلة تطرحها حلقة دنيانا هذا الاسبوع مع مجموعة من المشاركات الناشطات مجتمعيا. كما تناقش الحلقة الازمات التي تمرّ بها المنطقة العربية وإنعكاسها على المواطن العربي وذلك من خلال تجارب المشاركات التي تأتي كلّ منهن من دولة عربية تعيش إما حرب وإما إحتلال.

من منظور إنساني، تروي المشاركات تجاربهن الشخصية مع الحرب وإنعكاسها على حياتهنّ وحياة عائلاتهنّ.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة أمينة عمر وهي محامية ورئيسة هيئة المرأة في مقاطعة الجزيرة من سوريا، قبول العبسي من منظمة “مواطنة” لحقوق الانسان من اليمن، ووداد جربوع وهي صحافية وباحثة في مركز سكايز من فلسطين.

تستضيف الحلقة أيضا أميرة مالك وهي منسقة برامج مجتمعية متعلقة بالمرأة والاعلام من سوريا وسميرة حنا من لجنة المرأة الآشورية من سوريا.