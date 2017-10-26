بتوقيت مصر: اشتباكات الواحات

لا تزال أصداء حادث الواحات تتردد في مصر، فاشتباكات كبيرة كتلك من حيث حصيلة الضحايا الذين بلغ عددهم ستة عشر بحسب البيانات الرسمية ومكان الواقعة القريب من العاصمة القاهرة، يطرح تساؤلات عدة بشأن قدرة الشرطة المصرية على مكافحة الإرهاب.

كذلك تأخر صدور بيانات رسمية من جانب الحكومة المصرية حول تفاصيل الحادث فتح باب الاجتهادات من جانب وسائل الإعلام بخصوص تعداد الضحايا وتفاصيل الواقعة، فأول بيان تناول عدد الضحايا صدر بعد اثنين وعشرين ساعة من الواقعة ..

عن تفاصيل ذلك نتحدث إلى ضيفينا العميد خالد عكاشة عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف .. وأحمد كامل البحيري الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية

في الفقرة الثانية، نتناول الدراسة التي نشرتها مؤسسة طومسون رويترز والتي وصفتها بأنها أول استطلاع دولي لآراء خبراء حول حظوظ النساء في المدن التي يزيد عدد سكانها على عشرة ملايين نسمة.

وأثار تصنيف القاهرة كأخطر مدينة كبرى في العالم على ظروف معيشة النساء انتقاداتٍ من قبل جهات حكومية وبعض العاملين في المجتمع المدني في مصر على حد سواء، ورأى بعضهم أنه ركز على التحرش دون معايير أخرى شملها التقرير .. نستضيف في تلك الفقرة الإعلامية شهيرة أمين التي شاركت في الدراسة لكنها تبدي بعض الانتقادات إزاء تلك الدراسة ..

ونختتم حلقتنا بأول مصرية محجبة تتأهل لبطولة العالم للقوى البدنية خلود عصام بعدما خالفت العادات والتقاليد وقررت أن تكون بطلة نسائية ..