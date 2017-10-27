ما معنى كلمة coffice
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ما معنى كلمة coffice المركبة؟

  • 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

نتحدث في إكسترا إنجليش اليوم عن انتشار ما يسمى بالكوفيس coffice وهي كلمة هجينة مؤلفة من كلمة coffee و office أي المكاتب المقامة في المقاهي.