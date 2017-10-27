كرة القدم تسرق الأضواء من الرياضات الأخرى
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كرة القدم تسرق الأضواء من الرياضات الأخرى

  • 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

حتى نقترب أكثر من إحدى الرياضات خارج كرة القدم ونتعرف على واقعها، تحدثت بسمة كراشة إلى آدم الزغبي وهو لاعب مصري ضمن فريق الأهلي لكرة اليد وكان يلعب مع الفريق الوطني المصري قبل أن يتركه وينضم إلى الفريق الوطني الامريكي لكرة اليد وسألته أولا لماذا اختار كرة اليد بدلا من كرة القدم التي تستهوي كثيرا من الشباب؟