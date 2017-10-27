كرة القدم تسرق الأضواء من الرياضات الأخرى

حتى نقترب أكثر من إحدى الرياضات خارج كرة القدم ونتعرف على واقعها، تحدثت بسمة كراشة إلى آدم الزغبي وهو لاعب مصري ضمن فريق الأهلي لكرة اليد وكان يلعب مع الفريق الوطني المصري قبل أن يتركه وينضم إلى الفريق الوطني الامريكي لكرة اليد وسألته أولا لماذا اختار كرة اليد بدلا من كرة القدم التي تستهوي كثيرا من الشباب؟