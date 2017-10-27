كرة القدم تسرق الأضواء من الرياضات الأخرى

تحتضن مدينة الحمامات التونسية إلى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري البطولة الإفريقية للأندية للرجال لكرة اليد. وتشارك في منافسات الرجال فرق من خمس دول عربية هي تونس وليبيا ومصر ولبنان والمغرب، بينما يشارك فريقان للسيدات في البطولة من الجزائر وتونس.

وتأسف الاتحاد المصري لكرة اليد لعدم إذاعة البطولة الافريقية حتى الان وعبرعن أمله في أن تنقل اللجنة المنظمة فى تونس مباريات الدور قبل النهائي و النهائي للبطولة الافريقية على التلفزيون حتى يتابعها جمهورها.

وحسب مختصين فإن الرياضات خارج كرة القدم، لا تجد الدعم المادي والاهتمام الاعلامي اللازم ما يفسر تراجع آدائها. إلى أي درجة تراجعت الرياضات الأخرى خارج كرة القدم ولماذا؟ وجهت بسمة كراشة هذا السؤال إلى الصحفي الرياضي من الجزائر حمزة سعيداني .

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو حمزة سعيداني - الصحفي الرياضي من الجزائر

حتى نقترب أكثر من إحدى الرياضات خارج كرة القدم ونتعرف على واقعها، تحدثت بسمة كراشة إلى آدم الزغبي وهو لاعب مصري ضمن فريق الأهلي لكرة اليد وكان يلعب مع الفريق الوطني المصري قبل أن يتركه وينضم إلى الفريق الوطني الامريكي لكرة اليد وسألته أولا لماذا اختار كرة اليد بدلا من كرة القدم التي تستهوي كثيرا من الشباب؟