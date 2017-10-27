كرة القدم تسرق الأضواء من الرياضات الأخرى
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كرة القدم تسرق الأضواء من الرياضات الأخرى

  • 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

إلى أي درجة تراجعت الرياضات الأخرى خارج كرة القدم ولماذا؟ وجهت بسمة كراشة هذا السؤال إلى الصحفي الرياضي من الجزائر حمزة سعيداني