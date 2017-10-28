في إكسترا في أسبوع استضفنا الدكتورة أمل محسن، استشارية الصحة النفسية وتحدثنا معها عن مفهوم الدعم النفسي ومدى تجاوب الناس معه والتحديات التي ينطوي عليها. كما سألناها أيضاً لما قد يعمد بعض الأزواج إلى التجسس شريكهم؟ وما تُخلِّفه تجربة النزوح على الحالة النفسية للأشخاص وتماسك الأُسر. هذا بالإضافة إلى موضوعات أخرى عدة
إكسترا في أسبوع مع الدكتورة أمل محسن
- 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
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