كلفة زراعة الشعر

كثيرون يريدون التخلص من مشكلة الصلع ولكنهم يخشون الكلفة. نصف مليون سائح يزور تركيا سنوياً من أجل العلاج فقط . فما هي كلفة السياحة العلاجية. في هذا التقرير من "مصاريف"

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