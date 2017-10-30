تاكسي البلد

التنقل البري من والى مطار بغداد الدولي يعتبر أصعب من السفر الى العراق. الدواعي الأمني حدت ممن يسمح لهم بدخول المنطقة. فكانت فرصة لسائقي سيارات الأجرة. ما هي المصاعب والتكاليف لتأمين خدمة آمنة في هذا التقرير من "مصاريف"

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