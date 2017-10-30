"المشهد" مع الكاتب اليمني ماجد المذحجي

كشف الباحث والكاتب اليمني ماجد المذحجي لبرنامج "المشهد" أن "الصحافي محمد عبد العبسي تلقى تهديدات قبل وفاته وهو كان يعمل على ملف السوق السوداء لتجارة النفط". وأشار المذحجي الى أن "أقسام الطوارئ في المستشفيات كان المفتاح الوحيد لمعرفة ما تتعرّض له النساء من عنف واغتصاب في اليمن."

ضيف "المشهد" هذا الأسبوع يتحدث لجيزال خوري عن مشاهد التعذيب في السجون اليمنية وعن العنف الممارس ضد النساء .

الباحث والكاتب ماجد المذحجي، مدير مركز صنعا للدراسات الإستراتيجية يتحدث عن رؤيته لما وصفه بالانتهاكات في حرب صعدة السادسة وصولاً الى الحرب التي تدور اليوم.

تتابعون المشهد الإثنين بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش.