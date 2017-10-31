مؤشر للسعادة لتحديد مدى سعادة أو استياء الأشخاص

تتجه عدة شركات خاصة بتقنية المعلومات إلى تعزيز عملها نحو تقنيات استخدام الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية والحوسبة السحابية ما يعني عمليا بدء الموت التدريجي لمواقع الإنترنت, كما يعتبر البعض. وفي هذا الإطار ابتكرت شركة تقنية معلومات مؤشرا للسعادة يتمكن من تجميع بيانات عن العملاء الذين يتعاملون مع جهات مختلفة وتحليل العبارات التي يستخدمونها ونبرات أصواتهم وتحديد مدى سعادتهم أو استيائهم من الخدمات التي يتلقونها دون استخدام أي وسيط.. محمد طه يستعرض لنا في التقرير التالي كيف يحصل ذلك.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

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عنوان البرنامج على توتير هو : @BBC4Tech