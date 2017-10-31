حديث الساعة: إسبانيا : بين مدريد وكتالونيا

الأزمة بين اقليم كتالونيا شمال شرقي إسبانيا والحكومة المركزية في مدريد ظلت تتصاعد منذ الاستفتاء الذي أجرته حكومة الإقليم وإعلان برلمانها الاستقلال , ما دفع الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ العديد من الخطوات من بينها فرض سيطرة المركز على الإقليم الذي ظل يتمتع بحكم ذاتي واقالة حكومته. ورغم انتقاد رئيس الإقليم المقال كارلس بودجمون للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاسبانية ضد حكومة الاقليم الا أنه أعلن من بروكسل قبوله بنتائج الانتخابات المبكرة التي اعلنت عنها الحكومة والتي ينتظر أن تعقد في ديسمبر من العام الجاري. تداعيات الازمة بين مدريد واقليم كتالونيا على البلاد وعلى اروبا هو موضوع حلقتنا هذا الاسبوع من برنامج حديث الساعة.