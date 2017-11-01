البوح يخفف من أذى التحرش النفسي

اتهام عشرات النساء لهارفي وانستين -- أحد أكبر منتجي هوليوود – بالتحرش بهن أًصبح العامل الذي شجع نساء حول العالم لمشاركة قصصهن مع التحرش الجنسي .. ووجهت بعض هذه الشهادات أصابع الاتهام لمن يشغلون مناصب عليا في بعض البلدان . لعل آخرهم كان مارك غارنييه، عضو البرلمان عن حزب المحافظين ووزير التجارة العالمية البريطاني والذي يجري التحقيق معه حاليا.

وللأسف العالم العربي ليس بمنأى عما تُكشف من قصص وتجارب. نشر وسم أو هاشتاغ Me too أدى الى تدفق القصص من كل حدب وصوب.

فرح يسري، مراسلة اكسترا تحدثت مع عدد من النساء حول تجاربهن مع التحرش الجنسي، فلنستمع إليها في التقرير التالي.