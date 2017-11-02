"دنيانا": السينما العربية

في بلاد عربية تعيش شتى أنواع المعاناة إما بسبب الاحتلال وما يولده من شتات وحلم العودة أو بسبب الحرب وما تتركه وراءها من هجرة ونزوح وتفكك. وفي غياب ما يسمى بالقصة الحقيقية والتاريخ الموثق وراء الحروب، تأتي السينما العربية لتلعب دورا في هذا المجال.

فهي مرآة المجتمعات وهي الأداة التي تنقل الصورة من على أرض الواقع الى الشاشة.

اليوم وفي ظل ما تعيشه المنطقة العربية، أصبحت السينما العربية تعرف بما يسمى بسينما الحرب وسينما الشتات. مع مشاركات من فلسطين، لبنان، وسوريا تناقش حلقة دنيانا موضوع السينما وما إذا كانت الحرب أم القضية تشكل مادة سينمائية. هل السينما هي أداة أساسية لتوثيق ما يجري؟ هل هي مدونة تاريخية وذاكرة إنسانية؟ تناقش الحلقة أيضا موضوع التطبيع الثقافي وما إذا كان يُمكن فصل الصراع السياسي عن الثقافة.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة ساندرا ماضي ممثلة ومخرجة من فلسطين، كوليت نوفل مديرة مهرجان بيروت الدولي للسينما من لبنان، وسؤدد كعدان مخرجة سينمائية من سوريا.

تشاهدون "دنيانا" الجمعة بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش.