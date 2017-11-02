"بتوقيت مصر": الكلب البطل

نستضيف في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "بتوقيت مصر" الشاب المصري شريف سويلم وصديقه الكلب بيلامي بعد فوزه بكأس العالم المفتوحة للكلاب التى أقيمت بألمانيا.

كما نناقش دعاوى "إصلاح الجهاز الإداري المصري" .حيث تتكرر الشائعات بين الحين والآخر عن تسريح موظفين فى الجهاز الإدارى للدولة، فى إطار ما يسمى بإصلاح هذه المنظومة الضخمة.

ومع تكرار الشائعات يتكرر أيضا النفى من هنا وهناك، لكن حالة القلق فى أوساط ملايين الموظفين وأسرهم باقية،خصوصاً مع تصريحات مسؤولين كبار على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى نفسه بأن الحكومة بحاجة لأعداد أقل بكثير من الموظفين العاملين حاليا..

فهل هذه بالونات اختبار لما هو قادم؟ أم أن الأمر فعلا مجرد شائعات لا أكثر ولا أقل.

نناقش هذه القضية مع كل من الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى والدكتورة غادة موسى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

أخضر يابس

وفيلم" أخضر يابس" فيلم مصري بأبطال مجهولين وميزانية ضعيفة يعرض لمعاناة فتيات الطبقة الوسطى فى مصر ويحقق نجاح كبير في دور السينما وفي المهرجانات المصرية والدولية.

نحاور مخرج ومنتج الفيلم محمد حماد وبطلة الفيلم هبة على في بتوقيت مصر.

مبارزة

ونزور ندى حافظ الفتاة المصرية ذات العشرين عاما الحاصلة على الميدالية البرونزية فى بطولة بلجيكا الدولية للمبارزة بالسلاح.

كل هذا وأكثر في حلقة هذا الأسبوع من بتوقيت مصر الخميس بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش.