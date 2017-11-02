يبدو أن التحكم في الأحلام صار ممكنا هذا ما تقوله دراسة صادرة عن جامعة Adelaide الأسترالية التي توصلت إلى طريقة مكونة من ثلاث حيل للسيطرة على الأحلام.

التجربة تمت بمشاركة سبعة وأربعين شخصا و تقوم على فحص البيئة ونمط النوم وتفعيل الأحلام الصافية. وعبر الجمع بين تقنيات مختلفة يقول الباحثون أنهم تحكموا بالأحلام دون أي آثار سلبية على نوعية النوم.

فاتن شابة مصرية تقول إن بعض أحلامها تتحقق. بسمة كراشة تحدثت إليها وسألتها كيف تعرف الاحلام التي تتحقق من غيرها؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو هل أحلام التنبؤ حقيقة؟

لماذا نحلم؟ بسمة كراشة سألت المختص في علم النفس الدكتور حسين عبد القادر.