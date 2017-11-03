ما معنى عبارة Satellite in Space؟
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مرور ستين عاما منذ اطلاق اول قمر صناعي في الفضاء First Satellite in Space سبوتنك

  • 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017