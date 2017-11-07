مختلف المنتجات من الملابس للإلكترونيات أصبحت بمتناول اليد بكبسة زر - نتحدث عن التجارة الإلكترونية التي تشهد إنتعاشا بنسبة عشرين في المئة سنويا .. وتقول مجلة ذي إيكونميست في تقرير خاص لها إن التجارة الإلكترونية شهدت انتعاشا بمتوسط عشرين بالمائة سنويا، الأمر الذي أحد تغييرات جذرية في أسلوب إستهلاكنا .. ولكن يبدو أن الأمر لا يخلو من السلبيات أيضا فقد قالت سلطة تنظيم المنافسة والأسواق في بريطانيا انها ستحقق فيما اذا كانت مواقع حجز الفنادق عبر الانترنت تقوم بتضليل المستخدمين .. محمد الأمير شاب مصري مقيم في الإمارات معتاد على التسوق في المتاجر العادية وعبر الانترنت أيضا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو ما مدى ثقتكم في سلع تباع عبر الإنترنت؟

لكن ما الذي يدفع المرء الى التخلي عن اساليب الشراء التقليدية في مقابل استخدام الانترنت؟ إيما عباس طالبة سورية لديها بعض التجارب السيئة في التسوق عبر الإنرنت

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو ما مدى ثقتكم في سلع تباع عبر الإنترنت؟

ولكن ما هي آلية عمل مواقع التسوق عبر الانترنت التي أخذت في الانتشار في عالمنا العربي أيضا؟ محمد قطب سأل احمد علاء الدين، مدير بموقع جوميا دوت كوم للتسوق عبر الانترنت. احمد علاء الدين