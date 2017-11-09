"دنيانا": حل الدولتين

أين أصبح حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ هل باتت القضية الفلسطينية تحتل أدنى الاولويات حاليا مع كل ما يجري في المنطقة؟ هل خطوة المصالحة الفلسطينية ستتبعها خطوات قد تسرع في اعادة احياء هذا الملف أم أن تطورات المنطقة حركت الصراع من صراع عربي إسرائيلي الى صراع له أطراف مختلفة؟

دنيانا تطرح كل هذه الأسئلة في حلقة في ذكرى وعد بلفور

يشارك ندى عبد الصمد ليلى الشهيد سفيرة فلسطينية سابقة ولسنوات في دول أوروبية عدة، عبلة ابو علبة نائبة سابقة في البرلمان الأردني ورانيا المصري عضوة في " حملة مقاطعة داعمي اسرائيل في لبنان ".

تشاهدون "دنيانا" الجمعة بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش.