"بتوقيت مصر": مسرح واقتصاد وقضايا مصرية

في حلقة هذا الأسبوع من برنامج بتوقيت مصر نزور مسرح الجامعة الأمريكية في القاهرة ونشاهد مسرحية "حل الضفاير"...

رغم العنوان الذي يبدو نسويًا بامتياز، إلا أن العرض لا ينطبق عليه هذا الوصف، وإنما هو أقرب لوصفه بعرض صنعه شباب من الجنسين، للتعبير عن مشكلات جيله، ولكنه أكثر ميلًا إلى استعراض مشاكل الإناث، ومعاناتهن تحت وطأة الهيمنة الذكورية.

نشاهد جزء من العرض ونتحدث لممثليه ومخرجه.

وبعد عام من أحد أهم القرارات الاقتصادية في تاريخ مصر؛ نسأل الخبراء عن الأوضاع الاقتصادية بعد تعويم الجنيه المصري ونستمع لتقييم التجربة.

وبعد وفاة أحد المحبوسين احتياطيا في ما عرف إعلاميا بقضية "معتقلي الدفوف"؛ نسأل ناشط نوبي عن أهم المستجدات في القضية النوبية...

كل هذا وأكثر في حلقة هذا الأسبوع من بتوقيت مصر الخميس بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش.