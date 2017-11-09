ما معنى عبارة art and design؟
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ما معنى عبارة art and design؟

  • 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

في إكسترا إنجلش اليوم نتحدث عن محاولات البعض لإقناع الأطفال بالاهتمام بالفن و التصميم Art and Design فى المملكة المتحدة.