ما معنى عبارة protect children online؟
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ما معنى عبارة protect children online؟

  • 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

في إكسترا إنجليش هل ينبغي على شركات الإنترنت internet companies عمل المزيد لحماية الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت protect children online؟