للناس في حزنهم شؤون

الحزن الصامت يهمس في القلب حتى يحطمَه، ولكن مع هذا هناك من يختار أن يحزنَ في صمت...

فربع الأشخاص في بريطانيا يختارون العمل وعدمَ أخذ إجازة حتى ولو ليوم واحد بعد وفاة أحد اقربائهم، بحجة أن العمل يساعدهم على تخطي الحزن بشكل أسرع.

ولكن تظل الغالبية العظمى ترى أن التعبير عن الحزن والتنفيس عنه مع آخرين أمر مهم. فقد وجد استطلاع رأي، قامت به إحدى الشركات البريطانية المتخصصة في تقديم خدمات دفن الموتى و تنظيم الجنازات، أن أغلب الأشخاص المشاركين في العينة يرون أن أخذ إجازة من العمل للحداد أمر ضروري.

فهل يساعد العمل على الخروج من الحزن؟ نيرفانا السعيد حاولت الإجابة عن هذا السؤال في التقرير التالي.