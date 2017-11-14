حديث الساعة : ازمة اليمن.. صراع داخلي وتنافس اقليمي

صراع متعدد الرؤوس والأذرع يعيشه اليمن منذ عدة سنوات زاد من تعقيداته التوتر الاقليمي المتصاعد بين السعودية وايران مما جعل اليمن ساحة صراع بينهما . اطلاق صاروخ باليستي من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باتجاه احد مطارات الرياض قالت السعودية إنه صاروخ ايراني الصنع تم اطلاقه بمساعدة من حزب الله اللبناني نقل مستويات التوتر الاقليمي الى مرحلة جديدة . وقد اعقب ذلك قيام التحالف العربي الذي تقوده السعودية بإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لليمن بحجة منع تهريب الاسلحة الى الحوثيين . الرياض واستجابة لضغوط دولية على ما يبدو قالت إنها ستسمح بفتح موانئ تسيطر عليها القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بينها عدن والمكلا والمخا الا انها أكدت أن ميناء الحديدة سيبقى مغلقا الى حين تشديد الاجراءات الامنية فيه. يأتي هذه في الوقت الذي يشهد فيه الوضع الانساني في اليمن مزيدا من التدهور مما دفع وكالات الاغاثة الدولية الى التحذير من أن اليمن بات عل حافة المجاعة. وفي ظل هذه الاجواء تطل على السطع من جديد أزمة جنوب اليمن بعد ان دخلت التجاذبات الاقليمية على خط ازمة الجنوب , فقد عقد ما يسمى المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب الذي تذكر تقارير انه يتلقى دعما قطريا ايرانيا عقد مؤتمره الثاني داعيا الى انسحاب القوات السعودية والاماراتية من اليمن واعتبارهما قوات احتلال , موقف يتناقض مع موقف المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحظي بدعم اماراتي كبير.

=فالى اين تتجه ازمة اليمن في ظل استمرار الصراعات الداخلية والتجاذبات الاقليمية؟

= وما تداعيات ذلك على الازمة الانسانية التي تدفع باليمن الى حافة المجاعة؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الاسبوع من برنامج حديث الساعة يوم الأربعاء بعد موجز أنباء السابعة مساء بتوقيت غرينتش.