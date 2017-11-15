لإبرة الخياط إبداعها الخاص

أطلق موقع علي بابا الصيني للتجارة الالكترونية تطبيقا جديدا يساعد الأشخاص على إختيار ملابسهم أثناء التسوق في المتاجر و مراكز التسوق الكبرى.

Fashion AI أو ازياء الذكاء الاصطناعي هو اسم التطبيق الذى اختُبر لأول مرة مؤخرا خلال يوم العزاب الذي يعد مهرجان التسوق الأكبر في الصين بمبيعات تعدت العشرين مليار دولار. التطبيق يعمل على شاشات داخل غرف القياس في المتاجر و يمنح المتسوقين معلومات حول القطع الأخرى التى قد تتناسب مع اختياراتهم..

التطور في عمليات التسوق الخاصة بالملابس قد يمنح المتاجر الكبرى ارباحا أكثر، لكنه قد يزيد الضغط على الخياطين و حرفتهم التى تأثرت بانتشار متاجر الملابس الجاهزة.

لكن هل لايزال هناك من يفضل التعامل مع الخياطين؟ سؤال حاولت الإجابة عليه نرفانا السعيد في التقرير التالي.