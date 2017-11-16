الاخبار عن النجمات اللاتي تنجبن اطفالا في سن متأخرة دون الاشارة الى خضوعهن لعلاجات الخصوبة قد تؤدي الى ترسيخ مفاهيم خاطئة .هذا ما كشفته دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة نيويورك.

الدراسة تناولت أكثر من أربعمائة حالة من هذا النوع ظهرت في مجلات مثل cosmopolitan وpeople magazine بين عامي 2010 و2014 .

قد يؤخر المشاهير وغيرهم الانجاب لأسباب مهنية. لكن ما هي الأسباب الأخرى لتأخر الرجال و النساء في الانجاب. نتعرف أولا على أكثر العوامل التي تؤخر النساء في الانجاب من استشاري النساء والتوليد من مصر الدكتور عاصم الليثي في حوار مع بسمة كراشة.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الإنجاب المتأخر: ما أسبابه

الأسباب التي تدفع إلى التأخر في الانجاب كثيرة بالنسبة للمرأة فهل هي نفسها بالنسبة للرجل؟ هذا ما يحدثنا عنه الشيخ يوسف وهو أب سوداني رزق بمولوده الأول في سن الخامسة والأربعين، بسمة كراشة تحدثت إليه وسألته أولا عن أسبابه للأبوة المتأخرة.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الإنجاب المتأخر: ما أسبابه

الإنجاب في سن متأخرة يؤدي إلى فارق كبير بين الأب أو الأم أو كليهما والأطفال، فكيف يعيش الأطفال هذا الفارق؟

همام الغصين شاب فلسطيني في العشرين من العمر، و ابن لأب يكبره بخمسة وأربعين عاما، فكيف يعيش همام هذا الفارق؟