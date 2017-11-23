دنيانا
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"دنيانا": من المعارك الى التسويات

  • 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

تواكب حلقة دنيانا هذا الاسبوع أهم التطورات الحاصلة في المنطقة بعد الاعلان عن القضاء على ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق إضافة الى زحمة الاتصالات التي تشهدها العديد من الدول تحت عنوان “إيجاد تسويات”. تطرح الحلقة تساؤلات عدة حول ما اذا انتقلت المعارك من على الارض لتتحول الى صراعات حول التسويات. وعما اذا كنّا أمام حلول قريبة أم صراعات من نوع آخر. تناقش الحلقة أيضا موضوع التدخلات الخارجية في المنطقة وعما اذا كانت لمصلحة الشعوب.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة ملاك سويد من سوريا وهي رئيسة التحالف المدني السوري “تماس”، منال السلطني من ليبيا وهي ناشطة في المجتمع المدني وطبيبة نساء وتوليد، وسهى العزاوي وهي نائبة سابقة في البرلمان العراقي.

دنيانا الجمعة السابعة مساء بعد موجز الاخبار بتوقيت غرينيتش.