المولد النبوي يرتبط في الكثير من الدول العربية والإسلامية بنوع مميز من الحلويات . فمثلا مدينة طنطا المصرية -- التي تقع في دلتا النيل -- تعد أهم مدينة مصرية من حيث صنع حلوى المولد النبوي فتنتج أصنافا لا حصر لها من الحلويات والبقوليات . مراسلة اكسترا في مصر امنية الخياط ركبت القطار من القاهرة الي طنطا حيث وافتنا بتقرير عن طريقة صنع حلوى المولد من أشهر وأقدم مصنع بالمدينة
كل أنواع الحلوى احتفالا بالمولد النبوي
- 1 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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