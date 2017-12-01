كل أنواع الحلوى احتفالا بالمولد النبوي

المولد النبوي يرتبط في الكثير من الدول العربية والإسلامية بنوع مميز من الحلويات . فمثلا مدينة طنطا المصرية -- التي تقع في دلتا النيل -- تعد أهم مدينة مصرية من حيث صنع حلوى المولد النبوي فتنتج أصنافا لا حصر لها من الحلويات والبقوليات . مراسلة اكسترا في مصر امنية الخياط ركبت القطار من القاهرة الي طنطا حيث وافتنا بتقرير عن طريقة صنع حلوى المولد من أشهر وأقدم مصنع بالمدينة