"بلا قيود" مع وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور

أكد وزير الخارجية السوداني أ.د. ابراهيم غندور ان عملية تبادل وثائق مع الولايات المتحدة ستجري في الاسابيع المقابلة لبدء المرحلة الثانية من الاستراتيجة التي توصل اليها السودان مع الولايات المتحدة لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب.

كما بين الوزير ان طلب الحماية من روسيا والذي قدمه الرئيس عمر البشر خلال زيارته الاخيرة كان المقصود بها الحماية الديبلوماسية من الولايات المتحدة وليس الحماية العسكرية مشدداً على ان السودان في وضع افضل مما كان عليه في السابق لذا ليس بحاجة لحماية عسكرية.

وقال الوزير السوداني خلال مقابلة مع برنامج "بلا قيود" ان التمرد في دارفور انتهى مشدداً على ان القوات الدولية الموجودة هناك وضعت جداول للانسحاب من دارفور تنتهي مرحلته الاولة اواخر الشهر الجاري في حين تبدء المرحلة الثانية في يناير/كانون الثاني 2018 وتنتهي في ديسمبر/ كانون الاول من ذات العام بانسحاب كامل ونهائي لهذه القوات.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .