وثائقيات بي بي سي

الهروب من أوروبا

يتابع فريق البي بي سي في هذا الوثائقي التقرير مسيرة عدد من السوريين الذين وصلوا إلى أوروبا عن طريق التهريب طلباً للجوء، لكنهم صمّموا على التستر بغطاء الظلام مجدداً وسلوك نفس الطريق الخطير الذي أتوا منه بعد أن خاب أملهم بواقع الحياة في أوروبا.