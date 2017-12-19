وثائقيات بي بي سي
أهم الاخبار
الهروب من أوروبا
يتابع فريق البي بي سي في هذا الوثائقي التقرير مسيرة عدد من السوريين الذين وصلوا إلى أوروبا عن طريق التهريب طلباً للجوء، لكنهم صمّموا على التستر بغطاء الظلام مجدداً وسلوك نفس الطريق الخطير الذي أتوا منه بعد أن خاب أملهم بواقع الحياة في أوروبا.
- 30 مايو/ أيار 2018
وداعًا حلب
يروي وثائقي وداعًا حلب قصة سقوط شرق حلب من خلال رؤى وتجارب أربعة ناشطين صحفيين عاصروا الأحداث بشكل يومي ومباشر.
- 16 يناير/ كانون الثاني 2018
موت في الخدمة
- 16 يناير/ كانون الثاني 2018
حصار مكة
- 16 يناير/ كانون الثاني 2018
وثائقيات بي بي سي عربي
- 7 مارس/ آذار 2018
اليمن: وباء الحرب
- 23 يوليو/ تموز 2018
أمراء آل سعود المخطوفون
- 23 يوليو/ تموز 2018
الموصل مدينتي
- 23 يوليو/ تموز 2018
الصراع في اليمن من مركز القيادة والتحكم السعودي
- 23 يوليو/ تموز 2018
من مصر إلى أوروبا: غرقى بلا ثمن
- 23 يوليو/ تموز 2018
الموت في العزاء
- 23 يوليو/ تموز 2018
جريمة في اسطنبول
- 23 يوليو/ تموز 2018
ضحايا الشرف
- 23 يوليو/ تموز 2018
ألتراس في ١٠ سنين
- 23 يوليو/ تموز 2018
"فوضى فوضى"
تذهب بي بي سي إلى ما وراء كواليس المسلسل الدرامي الإسرائيلي "فوضى" وتسأل عن مدى واقعيته في تصوير واقع الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني خلال الانتفاضة الثانية.
فتنة على ضفاف دجلة
يأخذنا مراسلنا فراس كيلاني إلى الموصل لنستكشف الأوضاع فيها بعد أن استعاد الجيش العراقي سيطرته عليها.
رجال حاربوا من أجل الموصل
فيلم وثائقي عن المعركة ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية من خط الجبهة الأمامي.