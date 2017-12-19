وثائقيات بي بي سي

الهروب من أوروبا

يتابع فريق البي بي سي في هذا الوثائقي التقرير مسيرة عدد من السوريين الذين وصلوا إلى أوروبا عن طريق التهريب طلباً للجوء، لكنهم صمّموا على التستر بغطاء الظلام مجدداً وسلوك نفس الطريق الخطير الذي أتوا منه بعد أن خاب أملهم بواقع الحياة في أوروبا.

  • 30 مايو/ أيار 2018

وداعًا حلب

يروي وثائقي وداعًا حلب قصة سقوط شرق حلب من خلال رؤى وتجارب أربعة ناشطين صحفيين عاصروا الأحداث بشكل يومي ومباشر.

  • 16 يناير/ كانون الثاني 2018

موت في الخدمة

  • 16 يناير/ كانون الثاني 2018

حصار مكة

  • 16 يناير/ كانون الثاني 2018

وثائقيات بي بي سي عربي

  • 7 مارس/ آذار 2018

اليمن: وباء الحرب

  • 23 يوليو/ تموز 2018

أمراء آل سعود المخطوفون

  • 23 يوليو/ تموز 2018

الموصل مدينتي

  • 23 يوليو/ تموز 2018

الصراع في اليمن من مركز القيادة والتحكم السعودي

  • 23 يوليو/ تموز 2018

من مصر إلى أوروبا: غرقى بلا ثمن

  • 23 يوليو/ تموز 2018

الموت في العزاء

  • 23 يوليو/ تموز 2018

جريمة في اسطنبول

  • 23 يوليو/ تموز 2018

ضحايا الشرف

  • 23 يوليو/ تموز 2018

ألتراس في ١٠ سنين

  • 23 يوليو/ تموز 2018

فيديو تفاعلي: الخليل- شارع واحد وروايتان

الخليل: شارع واحد وجانبان - فيديو تفاعلي من إنتاج بي بي سي

اليمن أطفال الجوع

"فوضى فوضى"

تذهب بي بي سي إلى ما وراء كواليس المسلسل الدرامي الإسرائيلي "فوضى" وتسأل عن مدى واقعيته في تصوير واقع الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني خلال الانتفاضة الثانية.

العمل لصالح العدو

لماذا تعاون بعض الفلسطينيين مع إسرائيل؟ كیف استهدفوا وكيف تم تجنيدهم؟

فتنة على ضفاف دجلة

يأخذنا مراسلنا فراس كيلاني إلى الموصل لنستكشف الأوضاع فيها بعد أن استعاد الجيش العراقي سيطرته عليها.

رجال حاربوا من أجل الموصل

فيلم وثائقي عن المعركة ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية من خط الجبهة الأمامي.

الساحر الذي سرق البنك

ننطلق بحثاً عن رجل تكاد قوة خداعه أن تتجاوز قدرة البشر

جنود اسرائيل العرب

بي بي سي تتابع أول وحدة عربية إسرائيلية تخدم في الضفة الغربية، يسعى أعضاؤها أن يصبحوا جنود إسرائيل العرب.