"دنيانا":قضاةٌ لصون الحريات؟

حلقة "دنيانا" هذا الأسبوع حلقة حقوقية بإمتياز تستضيف قاضيات ومحاميات وناشطات حقوقيات من العالم العربي هنّ إيمان مساعد وهي قاضية في المحكمة التجارية من المغرب، فاديا غانم وهي محامية وناشطة حقوقية من لبنان، ورفقة مباركي وهي قاضية في المحكمة الادارية من تونس.

تناقش الحلقة موضوع الحقوق والحريات ودور القضاء في الحفاظ عليها خاصة في ظل ما تتعرض له المنطقة العربية من حالة لا إستقرار وما يتعرض له المواطن من انتهاكات لأبسط حقوقه كحرية التعبير التي راح ضحيتها الكثير من المواطنين والصحفيين الذين عوقبوا لتعبيرهم عن رأي ما. تناقش الحلقة أيضا حرية تأسيس الجمعيات والنقابات القضائية التي يعكس وجودها أو عدمه حال الحريات في البلد.

دنيانا الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.