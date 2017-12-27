"بتوقيت مصر" مع أحمد مكي

بعد إطلاقه أغنية "وقفة ناصية زمان"، أحمد مكي ضيف برنامج "بتوقيت مصر" على شاشة بي بي سي عربي ، في حديث عن الفن والواقع والمرض .

تابعوا "بتوفيت مصر" الخميس بعد موجز السابعة مساءً بتوقيت غرينيتش.