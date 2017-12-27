حديث الساعة: أزمة سد النهضة... انفراج أم تفاقم؟

برنامج حديث الساعة يأتيكم الأربعاء بعد موجز أنباء الساعة السابعة مساءاً بتوقيت غرينتش

جولة جديدة من الجهود الدبلوماسية على أمل كسر حالة الجمود التي تحيط بملف سد النهضة الإثيوبي إزاء استمرار الخلافات المصرية الإثيوبية.

زيارة لوزير الخارجية المصري الى أديس أبابا عرض خلالها اقتراحاً مصرياً بمشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية التي تبحث تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب مصر والسودان. الخارجية المصرية أعربت عن أملها في أن يتمكن الطرفان المصري والإثيوبي من التوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى انفراج الموقف بالاتفاق والتشاور مع السودان باعتباره الشريك الثالث في الاتفاق. وكانت العلاقات المصرية الإثيوبية قد شابها موجة جديدة من التوتر في أعقاب إعلان وزير الري المصري في نوفمبر الماضي فشل الجولة الأخيرة من اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة بعد رفض وزيري الري في إثيوبيا والسودان اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسة تأثير السد على دولتي المصب مصر والسودان. ويلزم إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015 الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول سنوات ملء خزان السد وأسلوب تشغيله على ضوء نتائج تلك الدراسات.

=فما هي فرص كسر الجمود الذي يحيط بمفاوضات سد النهضة بما يحقق مصالح الدول المعنية؟

= وما هي الخيارات المتاحة أمام الأطراف المتضررة للتعامل مع الأزمة؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث الساعة.