جورج خبّاز، من التلفزيون إلى السينما والمسرح

ضيف الحلقة هو جورج خباز، الكاتب والممثل والمخرج اللبناني، يحدثنا عن بداياته في عالم الفن و عن أبرز الأعمال التى قدمها، ونناقش معه مسؤوليته تجاه المخرجين الشباب في العالم العربي.