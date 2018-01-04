جورج خبّاز، من التلفزيون إلى السينما والمسرح
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جورج خبّاز، من التلفزيون إلى السينما والمسرح

  • 5 يناير/ كانون الثاني 2018

ضيف الحلقة هو جورج خباز، الكاتب والممثل والمخرج اللبناني، يحدثنا عن بداياته في عالم الفن و عن أبرز الأعمال التى قدمها، ونناقش معه مسؤوليته تجاه المخرجين الشباب في العالم العربي.