"دنيانا": التكنولوجيا… حاجةٌ أم ضرورة؟

تأخذ التكنولوجيا حيزا كبيرا من حياتنا، فهي تلك الوسيلة التي أصبحنا نستند إليها بكل شيء والتي باتت حاجة ضرورية في يومياتنا. كيف نستفيد من التطور التكنولوجي؟ وكيف استفادت منه الانتفاضات العربية؟ هل تحولت وسائل التواصل الاجتماعي منصات للتعبير عن الرأي؟ تطرح حلقة "دنيانا" تساؤلات عدة حول دور التكنولوجيا وتأثيرها على حياة الأفراد. كما تناقش الحلقة مسألة العنف الجندري المتأتي من التكنولوجيا. كيف تشكل التكنولوجيا مصدرا للعنف؟ وهل التطور التكنولوجي ساهم في تزايد العنف ضد المرأة وجعلها هدفا سهلا للابتزاز؟

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة رولا أسد وهي صحفية ومديرة تنفيذية لشبكة الصحافيات السوريات، هديل بو قريص وهي كاتبة مسرحية وناشطة في مجال حقوق الإنسان من الكويت، ورنوى يحيى وهي مديرة مؤسسة التعبير الرقمي من لبنان. تستضيف الحلقة أيضا فرح برقاوي وهي ناشطة نسوية وكاتبة من فلسطين.

دنيانا الجمعة بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.