بي بي سي إكسترا التلفزيوني يستضيف الفنان اللبناني جورج خبّاز، وويعرفكم على ورزازات، المدينة المغربية التي باتت وجهة لتصوير الأفلام العالمية، كما يطلعكم على بعض الكلمات التي أضيفت الى اللغة العربية

في حلقتنا الرابعة عشر نستقبل جورج خبّاز، كاتب وممثّل ومخرج لبناني، ونتعرّف على بداياته في عالم الفن. ويأخذنا الكومبارس المغربي الشاب ماهر أيهم في جولة داخل مدينته ورزازات، التي باتت وجهة لتصوير الأفلام العالمية. وفي الحلقة أيضاً، هل تشكل اللهجات المختلفة في الدول العربية عائقاً أمام انتشار الأفلام والمسلسلات في المنطقة؟

كما أننا سنتعرّف على بعض الكلمات التي أضيفت إلى قاموس اللغة العربية ونستعرض كيف تضاف باتصال مع لينا ملولي إدريسي، عضوة مكتب تنسيق التعريب بالرباط.

وفي الجزء الأخير من الحلقة، أكمل ومثّل.. سيناريو مضحك، يقوم جورج خباز بتحويله إلى مشهد تمثيلي كوميدي بمشاركة فريق بي بي سي إكسترا.

تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 17:30 بتوقيت غرينيتش.