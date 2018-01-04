"المشهد" مع الكاتبة الايرانية آذار نفيسي

عاشت الكاتبة الإيرانية آذار نفيسي التحوّل الجذري الذي شهدته إيران بعد الإطاحة بحكم الشاه. تروي لبرنامج "المشهد" ما رأته من تغيير طال المجتمع والمرأة، وما شهدته بعينيها من إعدامات ميدانية و سيطرة رجال الدين بقيادة مرشد الثورة الإسلامية آنذاك، روح الله الخميني على السلطة في إيران وإقامة فيها حكم "ولاية الفقيه" وإبعاد اليساريين عن المشهد السياسي.

آذار نفيسي كاتبة روائية ايرانية من أشهر أعمالها رواية "أن تقرأ لوليتا في طهران". غادرت إيران عام 1997 وأقامت في الولايات المتحدة، تم إيقافها عن مزاولة مهنتها في التعليم في بداية الثمانينيات بعد رفضها إرتداء الحجاب، وأنشأت نادياً سرّياً في منزلها لقراءة الكتب والروايات الممنوعة في ايران في عهد الجمهورية الإسلامية.

"المشهد" مع آذار نفيسي الإثنين السابعة مساء بعد موجز الأخبار بتوقيت غرينتش على شاشة بي بي سي عربي.