كلمات جديدة تدخل قاموس اللغة العربية

نتعرّف على بعض الكلمات التي أُضيفت إلى قاموس اللغة العربية ونستعرض كيف تتمّ إضافتها باتصال مع لينا ملولي إدريسي، عضوة مكتب تنسيق التعريب في الرباط.

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