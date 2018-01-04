كلمات جديدة تدخل قاموس اللغة العربية
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كلمات جديدة تدخل قاموس اللغة العربية

  • 5 يناير/ كانون الثاني 2018

نتعرّف على بعض الكلمات التي أُضيفت إلى قاموس اللغة العربية ونستعرض كيف تتمّ إضافتها باتصال مع لينا ملولي إدريسي، عضوة مكتب تنسيق التعريب في الرباط.

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