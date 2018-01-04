جورج خبّاز، في خطاب كوميدي إلى شعب ”كواهولو“

أسئلة وأجوبة عشوائية تتحوّل إلى سيناريو مضحك يقوم جورج خباز بتحويله إلى مشهد تمثيلي كوميدي من خلال تقمُّصه لدور رئيس جمهورية "كواهولو " بمشاركة فريق بي بي سي أكسترا.

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