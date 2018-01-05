قال مالك عدلي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج "بتوقيت مصر" إن أحكام الإعدام التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الأسابيع الماضية تتنافى مع تعهدات مصر الدولية التي تضمنت وقف العمل بعقوبة الإعدام.

ويتحدث عدلي في البرنامج عن تبعات هذه القضية.

كما نلقي الضء في البرنامج على حصاد العام 2017 وخطط العام 2018 السياسية والاقتصادية.

نلتقي عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ ونسأله عن أهم الأحداث على الساحة الإعلامية والسياسية في مصر خلال العام الماضي كما نتعرف منه على آخر تطورات الخلاف داخل مجلس النقابة.

وعلى الصعيد الاقتصادي نسأل جودة عبد الخالق أحد أبرز أساتذة الاقتصاد المصريين ووزير التموين السابق عن تقييم أداء الحكومة الاقتصادي والتأثيرات التي طالت المواطن العادي كما نتعرف على ملامح الخطط الاقتصادية المقترحة للعام الجديد.

كما نزور موقع أحداث حلوان الذي استهدف كنيسة مار مينا ونلتقي "عم صلاح" الخمسيني الذي تمكن من القبض على المهاجم وخادم المسجد الذي استخدم مكبر صوت لينبه الأهالي ويطالبهم بسرعة التدخل لانهاء الموقف.

كل هذا واكثر في حلقة هذا الأسبوع من بتوقيت مصر.