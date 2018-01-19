"بلا قيود" مع الاميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود

قالت الاميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود ان التغييرات التي يقودها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان تحدث بصورة سريعة وقد تكون المملكة غير مستعدة او مهيأة لها اجتماعياً. وبينت الاميرة السعودية في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" ان تطبيق هذه الاجراءات لن يكون سهلاً في ظل غياب قوانين تحمي المرأة حتى وان سمح للمرأة بقيادة السيارة او اعطيت مزيد من الحريات فأن المرأة في السعودية قد لا تستطيع التمتع بهذه الحريات.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .