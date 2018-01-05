خبيرة البروتوكول والأتيكيت جاسمين دبسي

هالة صالح اتصلت بخبيرة البروتوكول والأتيكيت جاسمين دبسي في الإمارات وسألتها أولا ما إذا كان تبادل القبلات على الطريقة الفرنسية يعد ضمن قواعد الإتيكيت؟