خبيرة البروتوكول والأتيكيت جاسمين دبسي
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خبيرة البروتوكول والأتيكيت جاسمين دبسي

  • 5 يناير/ كانون الثاني 2018

هالة صالح اتصلت بخبيرة البروتوكول والأتيكيت جاسمين دبسي في الإمارات وسألتها أولا ما إذا كان تبادل القبلات على الطريقة الفرنسية يعد ضمن قواعد الإتيكيت؟