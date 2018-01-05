إلقاء التحية شفويا بالمصافحة أو بأسلوب آخر؟

تخيل أنك مضطر لتبادل القبلات مع عشرات الزملاء والزميلات كل صباح كنوع من التحية بدلا من المصافحة أو التحية الشفوية..

هذا هو واقع الفرنسيين اللذين يحيون بعضهم البعض بقبلتين على الخدين. و لكن هناك سيدة قررت التمرد على هذا الواقع. فقد أعلنت Aude Picard Wolff و هي رئيسة بلدية Moret شرقي فرنسا بأنها ستتوقف عن تبادل القبلات مع زملائها. وقالت في بريد الكتروني إنها تفضل أن تصافح كما يفعل الرجال لأن التقبيل مضيعة للوقت.

قرار Aude خاصة و أنها موظفة عمومية منتخبة فاجأ الفرنسيين.

نيرفانا سعيد تحدثت الى الصحفية فاطمة محمدي من باريس وسألها عن قرار .Aude

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هالة صالح اتصلت بخبيرة البروتوكول والإتيكيت جاسمين دبسي في الإمارات وسألتها أولا ما إذا كان تبادل القبلات على الطريقة الفرنسية يعد ضمن قواعد الإتيكيت؟