إكسترا في اسبوع مع السيناريست المصرية إيناس لطفي

في حلقة إكسترا في أسبوع نستضيف السيناريست المصرية إيناس لطفي التي حققت حلمها بدخول عالم السينما بكتابتها سيناريو فيلم " بشتري راجل"، فكيف كان لها هذا؟ ونناقش معها لماذا تختفي النجمات من كبار السن عن الساحة الفنية تماما؟ و هل الأسباب ترجع إلي صناع السينما أم الجمهور؟ بالإضافة إلى موضوعات أخرى عديدة. كونوا معنا وشاركونا الحوار بأسئلتكم وآرائكم.