في حلقة إكسترا في أسبوع نستضيف السيناريست المصرية إيناس لطفي التي حققت حلمها بدخول عالم السينما بكتابتها سيناريو فيلم " بشتري راجل"، فكيف كان لها هذا؟ ونناقش معها لماذا تختفي النجمات من كبار السن عن الساحة الفنية تماما؟ و هل الأسباب ترجع إلي صناع السينما أم الجمهور؟ بالإضافة إلى موضوعات أخرى عديدة. كونوا معنا وشاركونا الحوار بأسئلتكم وآرائكم.
إكسترا في اسبوع مع السيناريست المصرية إيناس لطفي
- 6 يناير/ كانون الثاني 2018
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