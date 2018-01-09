ما معنى عبارة camping؟
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ما معنى عبارة camping؟

  • 9 يناير/ كانون الثاني 2018

في إكسترا إنجليش اليوم نتحدث عن التخييم Camping خلال فصل الشتاء في بريطانيا.