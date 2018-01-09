الخبز سيد المائدة وغيابه يثير انتفاضات
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كاوه حسن الباحث ونائب مدير مكتب بروكسيل لبرنامج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا

  • 9 يناير/ كانون الثاني 2018