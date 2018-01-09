أحد الخبازين الذي فضل عدم ذكر اسمه

شهدت بعض مناطق السودان في الأيام القليلة الماضية احتجاجات امتدت إلى العاصمة الخرطوم وذلك بعد الإعلان عن رفع أسعار الخبز في البلاد.

وأدت الاحتجاجات في المناطق إلى اشتباكات مع القوى الأمنية أدت إلى مقتل طالب وجرح آخرين في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وحسب صحف سودانية، فإن أسعار السلع الأساسية شهدت ارتفاعاً كبيراً وصل بعضها إلى نسبة مئة في المئة، مثل سعر الخبز.

وتأتي هذه الزيادة في أعقاب قرار حكومي قضى بالتخلي عن استيراد القمح وترك الأمر للقطاع الخاص. فما هي أسعار الخبز الآن، سؤال طرحته مراسلتنا في الخرطوم ميساء القاضي لأحد الخبازين الذي فضل عدم ذكر اسمه.