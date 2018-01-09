الخبز سيد المائدة وغيابه يثير الإنتفاضات

شهدت بعض مناطق السودان في الأيام القليلة الماضية احتجاجات امتدت إلى العاصمة الخرطوم وذلك بعد الإعلان عن رفع أسعار الخبز في البلاد.

وأدت الاحتجاجات في المناطق إلى اشتباكات مع القوى الأمنية أدت إلى مقتل طالب وجرح آخرين في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وحسب صحف سودانية، فإن أسعار السلع الأساسية شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار وصل بعضه إلى نسبة مئة في المئة، مثل ما حصل مع سعر الخبز.

وتأتي هذه الزيادة في أعقاب قرار حكومي قضى بالتخلي عن استيراد القمح وترك الأمر للقطاع الخاص. فما هي أسعار الخبز الآن، سؤال طرحته مراسلتنا في الخرطوم ميساء القاضي لأحد الخبازين الذي فضل عدم ذكر اسمه.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو أحد الخبازين الذي فضل عدم ذكر اسمه

هل الثورات المرتبطة بالخبز أو لقمة العيش جديدة أم أنها متكررة في التاريخ؟ منال جوهر سألت كاوه حسن الباحث ونائب مدير مكتب بروكسيل لبرنامج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا التابع لمعهد شرق وغرب بروكسيل.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو كاوه حسن الباحث ونائب مدير مكتب بروكسيل لبرنامج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا

وجود الخبز مهم على المائدة لدى كثير من العائلات العربية على اختلاف البلدان، لكن إلى أي درجة هو مهم؟ هذه مجموعة من الآراء التي رصدناها لكم من عدد من الدول العربية .