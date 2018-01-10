كيف يعيش الأمازيغ في الدول العربية؟
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كيف يعيش الأمازيغ في الدول العربية؟

  • 10 يناير/ كانون الثاني 2018

في حلقة اليوم نستقبل الناشطة الحقوقية والمدونة التونسية مها الجويني لنتعرّف معها على حضارة الأمازيغ وعلى طقوس احتفالهم بالسنة الأمازيغية الجديدة 2969.

يمكنكم متابعة الحلقات كاملة على Youtube