كيف يعيش الأمازيغ في الدول العربية؟

في حلقة اليوم نستقبل الناشطة الحقوقية والمدونة التونسية مها الجويني لنتعرّف معها على حضارة الأمازيغ وعلى طقوس احتفالهم بالسنة الأمازيغية الجديدة 2969.

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